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Новости Крыма

Еще один мобильный оператор отменил роуминг в Крыму

27 ноября 2024, 11:45Общество

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Оператор "Ростелеком" отменил наценку за пользование услугами мобильной связи в Крыму и Севастополе, информирует Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России.

"С 20 ноября 2024 года во время пребывания абонентов на территории Республики Крым и Севастополя минуты, смс и гигабайты расходуются из пакета или оплачиваются по стандартным условиям тарифного плана", – говорится в сообщении.

Ранее отмену наценки за связь в Крыму осуществил сотовый оператор "Т2 Мобайл". ПАО "Вымпелком" ("Билайн) сообщило об отмене роуминга с 1 января 2025 года. "Мегафон" исполнит предписание службы не позднее 28 февраля 2025 года.

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