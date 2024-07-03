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Новости Крыма

Еще жарче: прогноз погоды в Крыму на среду

03 июля 2024, 09:34Общество

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В среду в Крыму погода будет определяться полем повышенного атмосферного давления. Сохранится сухая жаркая погода. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.

"Ветер восточный, юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20, днем +31…+36 градусов, в горах +22…+27", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер восточный, юго-восточный ночью 4-9 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +33...+35.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем южный 5-10 м/с, во второй половине дня 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +20…+22, днем +30…+32 градусов.

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