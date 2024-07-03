Новости Крыма Еще жарче: прогноз погоды в Крыму на среду

В среду в Крыму погода будет определяться полем повышенного атмосферного давления. Сохранится сухая жаркая погода. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре. "Ветер восточный, юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20, днем +31…+36 градусов, в горах +22…+27", – сказано в прогнозе. В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер восточный, юго-восточный ночью 4-9 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +33...+35. В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем южный 5-10 м/с, во второй половине дня 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +20…+22, днем +30…+32 градусов. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

