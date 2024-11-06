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Новости Крыма

Если холодно в квартире: как правильно оформить жалобу в Крыму

06 ноября 2024, 10:09Общество

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Чтобы оформить жалобу на отсутствие отопления в квартире, необходимо прежде всего подтвердить этот факт документально. Температура измеряется в присутствии двоих соседей, которые подтверждают это своей подписью. Об этом РИА Новости Крым сообщил директор крымской автономной некоммерческой организации "ЖКХ Контроль" Анатолий Петров.

"Некачественное оказание услуги должно быть заактировано. Для этого любой собственник квартиры может сам позвать двух соседей, пригласить председателя совета многоквартирного дома и вместе составить акт о том, что измерили температуру и зафиксировали, что она меньше 18 градусов", – говорит он.

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