Новости Крыма

Если вам немного за 30: в Крыму женятся на четвертом десятке

29 августа 2022, 08:53Общество

1

В Крыму преимущественно регистрируют браки в Симферополе и окольцовывают друг друга невесты и женихи, которым исполнилось 30 и более лет. Такую статистику привели в ЗАГС Крыма .

По сведениям учреждения, во второй декаде августа количество браков составило 382.

"Наибольшее число бракосочетаний состоялось в Симферопольском районном отделе ЗАГС – 49, в отделе ЗАГС города Симферополя – 41, в Керченском городском отделе ЗАГС – 33, в Евпаторийском и Ялтинском городских отделах ЗАГС – по 31", – сказано в сообщении.

Брачные союзы заключали преимущественно женихи и невесты возрастом от 30 до 36 лет. А самые возрастные пары, по сведениям работников ЗАГСА, перешагнули порог семидесятилетия.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Считаете ли вы праздником годовщину "крымской весны"?

Да, это очень значимая для Крыма дата!
Считаю праздником, но не важнее других
Нет, но лишний выходной не помешает
Считаю эту дату черным днем для Крыма
Затрудняюсь ответить
А что такое "крымская весна"?
» Архив опросов
Календарь событий
« Сентябрь 2022
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх