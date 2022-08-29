Если вам немного за 30: в Крыму женятся на четвертом десятке

В Крыму преимущественно регистрируют браки в Симферополе и окольцовывают друг друга невесты и женихи, которым исполнилось 30 и более лет. Такую статистику привели в ЗАГС Крыма .

По сведениям учреждения, во второй декаде августа количество браков составило 382.

"Наибольшее число бракосочетаний состоялось в Симферопольском районном отделе ЗАГС – 49, в отделе ЗАГС города Симферополя – 41, в Керченском городском отделе ЗАГС – 33, в Евпаторийском и Ялтинском городских отделах ЗАГС – по 31", – сказано в сообщении.

Брачные союзы заключали преимущественно женихи и невесты возрастом от 30 до 36 лет. А самые возрастные пары, по сведениям работников ЗАГСА, перешагнули порог семидесятилетия.