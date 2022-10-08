Есть ли Украинский след в подрыве моста на самом деле?

Это случилось, Крымский мост подорван сегодня утром. После "ЧП" на Крымском мосту, глава Крыма Аксенов в своем телеграмм канале заявил : "Паромы из Керчи на материковую часть России будут ходить уже сегодня. Однако график движения пока неизвестен, за информацией советуют следить".

Как всегда, в сообщения тех или иных чиновников можно продолжить словом "но". Дело в том, что паромы, осуществлявшие перевозки пассажиров до строительства Крымского моста, в большей части проданы и покинули акваторию. То есть, запуск паромов фактически невозможен из-за отсутствия самих паромов в Крыму.

Наши власти, как всегда, уже нашли след Украинской стороны в этом подрыве. С уверенностью почти на 100% именно на Украину положат ответственность за данное происшествие. Но так ли это?

Для объективного понимания не стоит отбрасывать версию о создании такого рода провокации самой Россией. Полное отсутствие разума и логики – это уже "фирменный стиль" России. Если власти распродали паромную переправу, то может они и мост взорвали, чтобы хоть чем-то объяснить необходимость продолжать свою безумную войну и мотивировать население России идти в военкоматы, брать оружие и ехать воевать против столь жестоких Украинцев.