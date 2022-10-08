Новости Крыма

Есть ли Украинский след в подрыве моста на самом деле?

08 октября 2022, 15:26Главная

Это случилось, Крымский мост подорван сегодня утром. После "ЧП" на Крымском мосту, глава Крыма Аксенов в своем телеграмм канале заявил: "Паромы из Керчи на материковую часть России будут ходить уже сегодня. Однако график движения пока неизвестен, за информацией советуют следить".

Как всегда, в сообщения тех или иных чиновников можно продолжить словом "но". Дело в том, что паромы, осуществлявшие перевозки пассажиров до строительства Крымского моста, в большей части проданы и покинули акваторию. То есть, запуск паромов фактически невозможен из-за отсутствия самих паромов в Крыму.

Наши власти, как всегда, уже нашли след Украинской стороны в этом подрыве. С уверенностью почти на 100% именно на Украину положат ответственность за данное происшествие. Но так ли это?

Для объективного понимания не стоит отбрасывать версию о создании такого рода провокации самой Россией. Полное отсутствие разума и логики – это уже "фирменный стиль" России. Если власти распродали паромную переправу, то может они и мост взорвали, чтобы хоть чем-то объяснить необходимость продолжать свою безумную войну и мотивировать население России идти в военкоматы, брать оружие и ехать воевать против столь жестоких Украинцев.

Считаем, что данную версию не стоит сбрасывать со счетов, ведь Крымский мост один из самых охраняемых объектов в России. Спецслужбы и ВС РФ дежурят в воздухе, на земле и воде. С каждой стороны моста стоит сканирующая система, способная определить наличие взрывоопасных веществ в автомобиле. Задуматься есть над чем, но зная "стиль" правительства версия с такой провокацией, кажется очень жизнеспособной.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ЛИ ВЫ СПЕЦИАЛЬНУЮ ВОЕННУЮ ОПЕРАЦИЮ?

Нет, она нужна только Путину.
Любому кровопролитию не место в мире.
Не мне решать, Правительство пусть решает.
Мне все равно, главное чтобы не мобилизовали.
Поддерживаю! Надо восстанавливать исторические границы.
» Архив опросов
Календарь событий
« Октябрь 2022
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх