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"Это страшно": Кузнецова рассказала о нарушениях в детдомах Крыма

"Это страшно": Кузнецова рассказала о нарушениях в детдомах Крыма

28 августа 2020, 15:26Новости

Правозащитники и медики из Москвы обнаружили системные нарушения в детдомах Крыма. Оказалось, что в симферопольском доме ребенка "Елочка" воспитанники не получали специализированного питания, а в Белогорском доме-интернате для детей-инвалидов не хватает врачей. Об этом информирует пресс-служба уполномоченного при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

В частности, в Симферополе 80 малышей неправильно питались, потому что в "Елочке" нет специалиста, который бы разработал меню для детей. Опрос родителей воспитанников и усыновителей показал, что их дети недоедали, а в учреждении не сообщали о необходимости особой программы питания.

"Мы видим, что едва выйдя из стен детского дома-интерната, ребенок начинает набирать вес. Значит, этот вопрос можно было решить, но его не решали. И это страшно. К сожалению, подобные нарушения, цена которым – детские судьбы и их здоровье, не только в Крыму", – сообщила детский омбудсмен Анна Кузнецова.

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