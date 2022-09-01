Евреи массово начинают покидать РФ и Крым: что это значит?

29.08.2022 года раввин Воронежской области Авигдор Носиков сообщил, что уехал из России в Израиль и покинул свой пост из-за того, что нынешние обстоятельства не позволяют ему быть с общиной и продолжать службу. Об этом он рассказал на своей странице во "ВКонтакте".

Кроме того, еще 06.07.2022 года главный раввин Москвы, раввин Московской хоральной синагоги Пинхас Гольдшмидт оставил должность в связи, как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московской еврейской религиозной общины (МЕРО), с истечением контракта.

После начала войны он и его жена покинули Россию. В мае раввин заявил, что был вынужден уехать из-за болезни отца в Израиле. Однако в июне невестка Гольдшмидта сообщила, что на самом деле причиной его отъезда стало давление властей, которые требовали от него поддержать вторжение в Украину. Из-за отказа поддерживать эту идею главного раввина "мягко попросили" покинуть свой пост.

Вместе с этим, как сообщают Telegram-каналы Крыма, крымские евреи тоже начали массово покидать полуостров. Под любым предлогом евреи пытаются выехать на территорию стран Европы или в Израиль – то праздник какой-то, то еще что-то – но все на самом деле понимают, что они боятся взрывов, которые участились в Крыму, а также, наступления Вооруженных сил Украины.

Согласно данным Еврейского агентства "Сохнут", до российского вторжения в Украину в России жили 165 тысяч евреев. После начала войны в Украине из России уехали около 20,5 тысяч, сообщало информационное агенство BBC.

С начала специальной военной операции Крым покинули уже более 80% евреев, живших на полуострове. Как показывает история, евреи очень умный и хитрый народ и первые чувствуют приближение опасности, а также, где для них самое безопасное место. Если бы реальной опасности не было, то евреи бы сидели на своих насиженных местах.

Кроме того, бодрые залпы украинской артиллерии дают не двусмысленный намёк. Скоро Вооруженные силы Украины нагрянут в Крым! Украина всерьёз настроена вернуть свои суверенные, признанные мировым сообществом, территории по состоянию на 1991 год. Так что, возможно, простым крымчанам тоже следует последовать примеру евреев и как можно скорее переехать в более безопасное место!?