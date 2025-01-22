В Крыму, Севастополе и в Краснодарском крае продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе, произошедшего в результате крушения танкеров. О ситуации на утро среды информирует пресс-служба МЧС России.

"Ежедневно обследуются более 955 километров береговой линии. Всего очищено более 300 километров берега, собрано более 171 000 тонн загрязненного грунта, из них более 131 000 тонн вывезено на площадки временного хранения", – говорится в сообщении.

В акватории Черного моря в зоне ЧС работают водолазы МЧС России, уже обследованы 3 221 квадратный километр. Также к мониторингу привлечены авиация, беспилотники, морские суда, катера.