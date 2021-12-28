Новости Крыма

ФЦП в Крыму нужно продлить для привлечения крупных инвестиций – Хуснуллин

28 декабря 2021, 14:55Политика

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Федеральная целевая программа развития Крыма и Севастополя должна быть продлена для привлечения долгосрочных инвестиций в регионы. Об этом рассказал журналистам во вторник вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Мы сейчас стратегию развития отрасли пишем до 2030 года и с перспективой до 2035 года, и, наверное, логично было бы, чтобы мы социально-экономическую программу Крыма тоже продлили до 2030-го… У нас есть такое обращение в адрес президента России, и мы надеемся, что президент нас поддержит с этой идеей", – цитирует Хуснуллина РИА Новости.

По словам вице-премьера, при принятии ФЦП по Крыму правительство поставило задачу привлечь в экономику полуострова не менее одного триллиона рублей инвестиций. Крупный капитал предполагает долгосрочные перспективы, поэтому требуется конкретный план действий, направленных на развитие Крыма в перспективе ближайших 8-10 лет, подчеркнул Хуснуллин.

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