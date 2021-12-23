Федеральная сводка по коронавирусу: Крым на 61 месте по приросту

Количество новых случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 25 667, таким образом, общее количество заболевших составило 10 318 650. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Заболеваемость по-прежнему фиксируется во всех регионах страны.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 25 667 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 971 (7,7%) без клинических проявлений", – говорится в сообщении.

По данным оперштаба, скончались за сутки 1002 человека с COVID-19. Всего за время пандемии жертвами коронавирусной инфекции стали более 301 тысячи человек.

В пятерке регионов с самой большой заболеваемостью – Москва, Петербург, Московская область, Красноярский и Пермский края. Среди российских регионов Крым находится на 61 месте по суточному приросту случаев COVID-19.