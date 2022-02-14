Новости Крыма

Филонов вышел из тюрьмы и готов работать только не в Крыму

14 февраля 2022, 11:12Общество

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Бывший глава администрации Евпатории Андрей Филонов освободился из мест лишения свободы и занялся поиском работы, причем, обязательное условие – не в Крыму. Соответствующее резюме, подкрепленное брутальной фотографией, он разместил в Facebook.

"Сдается в аренду исправленный человек! О себе: опытен, начитан, с сомнительным "институтом жизни" в прошлом и очень призрачным будущим… Срок аренды: не меньше 5 лет, лучше 10! Условием со звездочкой является вывоз арендованного на материк…", – сообщил Андрей Филонов.

Он также подчеркнул, что "абсолютно бесполезен и инертен" к любой государственной службе и "имеет приобретенную ярко выраженную аллергию на всё, что связано с политикой, общественной активностью".

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