Новости Крыма

ФСБ накрыла подпольные оружейные мастерские в 19 регионах страны

Сегодня, 10:33Происшествия в Крыму

3

Сотрудники ФСБ совместно с МВД и Росгвардией пресекли деятельность 28 подпольных оружейных мастерских в 19 регионах России. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.

"Пресечена преступная деятельность 43 жителей 19 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту… Прекращена деятельность 28 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов", – уточняется в сообщении.

В ходе обысков силовики изъяли 50-милиметровый пехотный миномет, 45-милиметровую пушку, 191 единицу огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, в том числе снайперскую винтовку "Винторез", три пулемета и 18 "Калашниковых", а также 45 гранат, свыше 26 тысяч патронов, 34,5 кг пороха и тротила.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Считаете ли вы праздником годовщину "крымской весны"?

Да, это очень значимая для Крыма дата!
Считаю праздником, но не важнее других
Нет, но лишний выходной не помешает
Считаю эту дату черным днем для Крыма
Затрудняюсь ответить
А что такое "крымская весна"?
» Архив опросов
Календарь событий
« Февраль 2021
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх