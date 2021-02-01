ФСБ задержала в Крыму планировавших теракты исламистов

Сотрудники ФСБ задержали в южных регионах России, в том числе в Крыму, 19 исламистов, планировавших диверсии и теракты на Северном Кавказе. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на силовое ведомство.

"В феврале 2021 года в Карачаево-Черкесской Республике, Республике Крым, Краснодарском крае и Ростовской области задержаны 19 радикалов, которые, помимо пропаганды идеологии и вербовки новых сторонников, планировали совершение диверсионно-террористических актов на территории Северного Кавказа", – сказано в сообщении.

Экстремисты входят в запрещенную в России организацию "Ат-Такфир валь-Хиджра"*. В ходе обысков обнаружен тайник с пулеметом РПК, автоматом АКМ, патронами и самодельными взрывчатками, в том числе "пояс смертника" с поражающими элементами.