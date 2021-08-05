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Фургон влетел в грузовик на трассе "Таврида": есть пострадавший

05 августа 2021, 11:59Происшествия в Крыму

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Один человек получил травмы в результате столкновения автомобиля "ГАЗель" с грузовиком MAN в Белогорском районе Крыма. Об этом РИА Новости Крым проинформировали в пресс-службе республиканского главка МВД. Авария произошла накануне вечером в районе поселка Зуя на трассе "Таврида".

"По предварительной информации, водитель автомобиля "ГАЗель", двигаясь по автодороге со стороны Белогорска в Зую, не выбрал безопасную скорость и совершил столкновение с впереди идущим грузовым автомобилем MAN", – рассказали в ведомстве. В результате ДТП медицинская помощь понадобилась водителю автомобиля фургона, ему ее оказали медики на месте происшествия.

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