Газовики Керчи ответят в суде за взрыв в доме и гибель женщины

Экс-начальник службы эксплуатации газовых сетей, мастер и слесарь Керченского управления ГУП РК "Крымгазсети" сядут на скамью подсудимых по делу о взрыве газа в жилом доме, в результате чего погибла женщина. О завершении расследования уголовного дела сообщили в Главном следственном управлении СК России по Крыму и Севастополю. В ходе следствия выяснилось, что в соответствии с договором на техобслуживание в многоквартирном доме в день трагедии проводились ремонтные работы. Слесарь заменил шкаф распределительного пункта и возобновил подачу газа, не проверив герметичность стояка. Обход квартир он также не провел. Мастер и начальник службы его работу не проконтролировали.

"В тот же день газ через стояк, часть которого не была изолирована, поступил в одну из квартир на девятом этаже дома, где в последующем и произошел взрыв бытового газа. В результате трагедии одна жительница дома погибла, жильцам многоэтажки причинен ущерб на сумму свыше 13 миллионов рублей", – уточнили в следственном комитете.