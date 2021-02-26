Где и почему в Симферополе вечером не будет воды

В нескольких микрорайонах Симферополя сегодня отменят вечернюю подачу воды по графику. Об этом информирует пресс-служба "Воды Крыма". "

26 февраля вечерней подачи воды после 18 часов не будет в микрорайонах Белое1-5, Хошкельды, селах Ана-Юрт, Акрополис, Каменка, поселке Айкаван, а также СТ Горки и СТ Строитель", – сказано в сообщении.

Уточняется, что ограничение водоснабжения связано с наполнением системы и резервуаров чистой воды после проведения работ на сетях холодного водоснабжения. Симферопольский филиал ГУП РК "Вода Крыма" организует подвоз питьевой воды согласно графику.