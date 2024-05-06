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Новости Крыма

Где в Крыму чаще всего теряются туристы

06 мая 2024, 11:53Общество

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В Крыму наступает пора, когда крымчане и гости полуострова активно идут в горы. Куда спасатели чаще выезжают на помощь таким туристам, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник поисково-спасательной группы части горной поисково-спасательной Специализированного отряда Главка МЧС России по РК Михаил Миненко.

"Часто туристы поднимаются и потом не могут спуститься на горе Сокол в Новом Свете. Это место, где наши коллеги по несколько раз в неделю снимают туристов", – говорит гость студии.

Также, по словам Миненко, очень популярное место для спасения туристов – гора Бойко в Бахчисарайском районе.

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