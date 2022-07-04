Новости Крыма

Где в Крыму не будет воды – адреса

04 июля 2022, 13:03Общество

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В понедельник по ряду адресов в трех муниципалитетах Крыма в течение дня нет воды, информирует пресс-служба компании "Вода Крыма".

По данным предприятия, до 17.00 из-за повреждения на сетях в Керчи остановлена подача ресурса по улицам первой и второй Митридатской, Рыбакова, Поветкина №№ 26, 27, 22, 24, а также на прилегающих улицах и переулках.

В Алуште до 15.00 частично без воды абоненты сел Зеленогорье и Лучистое.

"В Белогорске и населенных пунктах Белогорского района вода в кранах пока техническая. Убедительная просьба воду из крана использовать в пищу только после кипячения. Организован подвоз питьевой воды согласно графику", – напомнили на предприятии.

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