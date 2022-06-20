Новости Крыма

Где в Крыму не будет воды и когда ее подключат

20 июня 2022, 11:10Общество

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В пяти муниципалитетах Крыма до вечера не будет воды из-за ремонтов, информирует пресс-служба предприятия "Вода Крыма".

По данным компании, до 20.00 без воды останутся симферопольские абоненты, расположенные по улицам Киевской (от Куйбышевского кольца до ул. Коцюбинского), Блюхера, Скрипниченко, Стахановцев, Шмидта и одноименном переулке, Крупской, Бетховена, Чайковского, Битакской, Комсомольской, Снайперов, Федько, Фрунзе, Тургенева, Ленинградской, Мокроусова, Гаспринского, Суходольной, Фурманова, М. Залки, в переулках Гравийном, Юном, Клиническом, Ялтинском.

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