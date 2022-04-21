Новости Крыма

Где в Крыму не будет воды, и когда возобновят ее подачу

21 апреля 2022, 11:20Общество

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Из-за ремонтных работ в четверг до вечера не будет воды по ряду адресов в Симферополе, Евпаторийском и Алуштинском муниципалитетах, в пятницу также запланированы отключения нескольких улиц крымской столицы, 27 апреля без воды останутся керчание, информирует пресс-служба компании "Вода Крыма".

Так, 21 апреля до 19 часов подача ресурса остановлена для симферопольцев, проживающих по адресам Гагарина 31,33.

До 17 часов ограничено водоснабжение по адресам Парковая, 2, 4, 6, Героев Десанта, 1 – 10, Кантура, 1 – 7 в евпаторийском селе Новоозерном.

До 15.00 воды не будет по улицам Центральной и Речной, а также в Зеленом переулке алуштинского села Изобильного.

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