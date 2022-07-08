Где в Крыму не будет воды в пятницу

В Крыму семь муниципалитетов останутся без водоснабжения в пятницу. Об этом информирует пресс-служба компании "Вода Крыма".

По данным предприятия, 8 июля воды не будет в поселке Грэсовский по улице Грэсовская, 1. Сообщается, что на сетях холодного водоснабжения произошла авария, водообеспечение обещают восстановить к 17.00.

В Симферополе в связи с аварией на сетях холодного водоснабжения также не будет воды до вечера у жителей улиц Обская, Семафорная, Депутатская, Контейнерная, Сигнальная, Сиреневая, а также прилегающих улиц и переулках. Восстановить подачу обещают к 18.00.

Подачу воды до 16.00 ограничат в селе Насыпное (Феодосия) в домах 13-27 по улице Новая. Организован подвоз питьевой воды.

В Верхней Кутузовке в Алуште до 16.00 приостановлено водоснабжение улиц Садовая, Школьная, Скалистая, Почтовая и переулка Почтовый.

В Евпатории воды не будет по улице Буслаевых, 30. Время возобновления подачи не уточняется.