Новости Крыма

Где в Крыму не будет воды во вторник и как надолго

05 июля 2022, 13:39Общество

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В нескольких населенных пунктах Крыма по ряду адресов не будет воды. Об этом информирует пресс-служба "Воды Крыма".

По данным пресс-службы, в Симферополе по улицам Виноградной, Скалистой, Курьерной, Острякова, в переулке Карьерном, а также на прилегающих улицах и переулках воды не будет до 15 часов. По адресам в районе пересечения проспекта Победы и улицы Острякова осуществляется технологический сброс воды.

В Алуштинском селе Приветном в течение дня ограничена подача воды по улице Ленина.

В Керченском поселке Аджимушкай из-за работ на электросетях воды не будет в первой половине дня.

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