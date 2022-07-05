Где в Крыму не будет воды во вторник и как надолго

В нескольких населенных пунктах Крыма по ряду адресов не будет воды. Об этом информирует пресс-служба "Воды Крыма".

По данным пресс-службы, в Симферополе по улицам Виноградной, Скалистой, Курьерной, Острякова, в переулке Карьерном, а также на прилегающих улицах и переулках воды не будет до 15 часов. По адресам в районе пересечения проспекта Победы и улицы Острякова осуществляется технологический сброс воды.

В Алуштинском селе Приветном в течение дня ограничена подача воды по улице Ленина.

В Керченском поселке Аджимушкай из-за работ на электросетях воды не будет в первой половине дня.