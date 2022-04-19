Новости Крыма

Где в Крыму пройдут военные парады ко дню Победы

19 апреля 2022, 16:40Общество

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Военные парады 9 мая в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдут в трех городах Крымского полуострова – Симферополе, Севастополе и Керчи, а также в восьми городах Юга России, рассказали в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"Парады пройдут в городах-героях Волгограде, Новороссийске, Севастополе, Керчи, а также в Симферополе, Ростове-на-Дону, Владикавказе, Ставрополе, Каспийске и Новочеркасске", – сказано в сообщении.

Участие в парадах примут около двенадцати тысяч военнослужащих ЮВО и представителей других ведомств. В мероприятиях задействуют более 300 единиц военной техники, авиации, современных образцов вооружения и исторической техники периода Великой Отечественной войны.

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