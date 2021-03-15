Где в Крыму установят передвижные камеры на следующей неделе

В Госавтоинспекции МВД по Республике Крым сообщили о местах дислокации на неделе с 15 по 21 марта передвижных камер автофиксации административных правонарушений.

Комплексы будут работать ежедневно с 8 утра и до 18.00 на всех основных трассах полуострова и с 09.30 до 18.00 на дорогах в Черноморском районе. Места размещения камер определены на основании проведенного анализа аварийности ДТП на автодорогах Республике Крым. В частности, 12 камер установят на дорогах Симферопольского района, восемь – в Первомайском районе, по пять – в окрестностях Большой Ялты, Судака, в Ленинском и Черноморском районах. Четыре камеры будет располагаться на трассе "Таврида".