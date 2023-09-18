Где в Крыму в понедельник утилизируют взрывоопасные предметы

В понедельник в четырех районах Крыма специальные службы продолжат утилизировать взрывоопасные предметы. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.

"Сегодня, 18 сентября, специальные службы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов в пгт Октябрьское (Красногвардейский район), городе Старый Крым (Кировский район), селах Вольное и Уварово в Джанкойском районе, а также у мыса Тарханкут", – написал он в своем Telegram-канале.

Уточняется, что работы в Октябрьском запланированы с 13:00 до 15:00, в Старом Крыму – с 11:00 до 13:00, в Джанкойском районе с 10:00 до 18:00 (Уварово) и с 13:00 до 15:00 (Вольное). На мысе Тарханкут в районе затонувшего судна утилизация начнется в полдень и продлится до 18:00.