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Новости Крыма

Где в Крыму в понедельник утилизируют взрывоопасные предметы

18 сентября 2023, 14:46Общество

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В понедельник в четырех районах Крыма специальные службы продолжат утилизировать взрывоопасные предметы. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.

"Сегодня, 18 сентября, специальные службы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов в пгт Октябрьское (Красногвардейский район), городе Старый Крым (Кировский район), селах Вольное и Уварово в Джанкойском районе, а также у мыса Тарханкут", – написал он в своем Telegram-канале.

Уточняется, что работы в Октябрьском запланированы с 13:00 до 15:00, в Старом Крыму – с 11:00 до 13:00, в Джанкойском районе с 10:00 до 18:00 (Уварово) и с 13:00 до 15:00 (Вольное). На мысе Тарханкут в районе затонувшего судна утилизация начнется в полдень и продлится до 18:00.

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