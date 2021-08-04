Новости Крыма Где в Крыму в среду не будет воды: города, районы, адреса

В связи с ремонтными работами на сетях водоснабжения в Керчи, Симферопольском и Ленинском районах в среду будут перебои с водой. Об этом информирует пресс-служба ГУП РК "Вода Крыма". Аварийно-восстановительные работы проводятся сегодня в селе Пионерское Симферопольского района, поэтому с утра ограничено водоснабжение микрорайона Эски-Сарай. Также авария произошла накануне вечером на сетях холодного водоснабжения в крымской столице – в зону отключения попали улицы Лексина, Индустриальная, а также прилегающие улицы и переулки. В среду специалисты продолжают ремонт, время восстановления подачи воды не уточняется. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

