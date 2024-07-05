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Новости Крыма

Где в Севастополе 5 июля не будет света – график отключений

05 июля 2024, 09:01Общество

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В Севастополе для выполнения неотложных ремонтных работ 5 июля временно будет ограничена подача электроэнергии в некоторых районах города. Об этом информирует Telegram-канал "Севастопольэнерго".

С 09:00 до 17:00 будет отключено электричество на час-полтора по следующим адресам:

В некоторых домах ТСН "Фрегат", СТ "Статистик-2", "Вагонник", "Декоративное", "Кипарис", "Ветерок", "Морское", "Специалист", "Сапун-гора", СНТ "Горный".

По некоторым адресам на улицах: Комбата Красникова, Комбата Гегешидзе, Снайпера Адамия, Комиссара Ищенко, Генерала Жидилова, Мореходная, Григория Ивашкевича, Валентина Ходырева, Тамары Смоленской, Лейтенанта Миронова, Муссы Гореева, Александры Федоринчик, Летчицы Себровой, Бориса Гульнова, Подполковника Яковлева, Евгении Захаровой, Летчика Шаталина;

Шоссе Генерала Моргунова, Командира Барабаша, пер. 8-й Воздушной армии, Владимира Папидзе, Летчицы Литвиновой, Якова Халипа, пер. Шкиперский, Долинная, Разъездная, Новикова, пер. Новикова, Сапунгорская, Межгорская, пер. Арктический, Богдана Хмельницкого, Краснознаменная, Склонная, пер. Фонтанный, Шелковичная, Генерала Витмера.

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