Новости Крыма Где в Севастополе не будет света 1 марта: список адресов

В некоторых районах Севастополя 1 марта временно будет прекращена подача электроэнергии. Об этом передает "Севастопольэнерго". "Подача электроэнергии будет прекращена для выполнения неотложных работ по устранению дефектов на электрооборудовании 0,4 кВ", – говорится в Telegram-канале предприятия. С 09.00 до 17.00 на 1-1,5 часа свет будут отключать на следующих улицах: Подольцева, 21-109, Ревякина, 22-А, 24, 5-А, 7-Б, 5-15, 30-А, 26, 17-А, 9-А, Грибоедова, 8, 7, Кудюрова, 4-16, 1-9, Надежды Краевой, 36/9, 6-14, 18, 28-36, 7, Седова, 22/5, 28-40, 9-41, Каменистая, 1-17, Карла Либкнехта, 84, 79-А/14, 79-Б, 79, Жерве, 2-26. Также временное отключение электроэнергии коснется адресов: переулок Перекомский, 23, тупик Каманина, 2-12, переулок Жерве, 2-А, 2-16, 3, улица Гармаша, 141, Силантьева, 21-А, 21-Б, 1-5, 17, 21, Скалистая, 9-А, 1-9, переулок Юферов, 16, проезд Каменистый, 10. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

