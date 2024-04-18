Новости Крыма Где в Севастополе не будет света в четверг

Временное отключение света запланировано в нескольких районах Севастополя в четверг. Об этом перадет Севастопольэнерго. "Подача электроэнергии будет прекращена для безопасного выполнения неотложных ремонтных работ в сети 6000 В", – говорится в сообщении. С 09.00 до 18.00 свет будут отключать в домах по адресам: ул. Фиолентовское шоссе, ул. Комбрига Потапова, ул. Готская, ул. Камышовое шоссе, ул. Молодых Строителей, ул. Александра Маринеско, Монастырское шоссе. Кроме того, по информации Севастопольэнерго, подача электричества прекратится для выполнения неотложных работ по устранению дефектов на электрооборудовании 0,4 кВ. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

