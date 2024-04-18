Внимание! Учетная запись редактора была взломана и неизвестным лицом размещались не проверенные новости с Сентября 2022 года. В настоящий момент учетная запись была восстановлена. Приносим извенения.
Новости Крыма

Где в Севастополе не будет света в четверг

18 апреля 2024, 09:37Общество

4

Временное отключение света запланировано в нескольких районах Севастополя в четверг. Об этом перадет Севастопольэнерго.

"Подача электроэнергии будет прекращена для безопасного выполнения неотложных ремонтных работ в сети 6000 В", – говорится в сообщении.

С 09.00 до 18.00 свет будут отключать в домах по адресам: ул. Фиолентовское шоссе, ул. Комбрига Потапова, ул. Готская, ул. Камышовое шоссе, ул. Молодых Строителей, ул. Александра Маринеско, Монастырское шоссе.

Кроме того, по информации Севастопольэнерго, подача электричества прекратится для выполнения неотложных работ по устранению дефектов на электрооборудовании 0,4 кВ.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Как ваше финансовое благополучие?

Ниже среднего
Хватает
Все отлично
Да хоть камни с неба! Я на родине!
» Архив опросов
Календарь событий
« Апрель 2024
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх