Внимание! Учетная запись редактора была взломана и неизвестным лицом размещались не проверенные новости с Сентября 2022 года. В настоящий момент учетная запись была восстановлена. Приносим извенения.
Новости Крыма

Где в Севастополе не будет света в среду: график отключений

31 июля 2024, 11:01Новости

4

Временное отключение света пройдет по ряду адресов Севастополя в среду. Об этом передает Севастопольэнерго.

"Подача электроэнергии будет ограничена для выполнения неотложных работ", – говорится в сообщении.

С 08.30 до 17.30 без света будут ул. Крайняя, 2-12 (чет), 1-А, 3-9 (нечет), ул. Восточная, 18-А, 2/1, 2, ул. Тульская, 15-Б.

С 08.00 до 16.00 временно подачу электроэнергии остановят на улицах Адмирала Октябрьского, 9-13 (нечет) и Очаковцев, 36-38 (чет).

На час-полтора с 09.00 до 17.00 без электричества будут СНТ "Вагонник", 60-А,12-44 (чет), 50/5, 1-37 (нечет) и СНТ "Статистик-2", 50, 218.

Также отключение света коснется нескольких домов в СНТ "Рябинушка", на улицах Карла Либкнехта, Матвея Воронина, 2-я линия Бомбор, Героев Севастополя, Подольцева, Кронштадская, Закамчатская, Арсенальная, Могилевская, Модлинская, Черниговская, Астраханская.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Как ваше финансовое благополучие?

Ниже среднего
Хватает
Все отлично
Да хоть камни с неба! Я на родине!
» Архив опросов
Календарь событий
« Август 2024
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх