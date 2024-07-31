Где в Севастополе не будет света в среду: график отключений

Временное отключение света пройдет по ряду адресов Севастополя в среду. Об этом передает Севастопольэнерго.

"Подача электроэнергии будет ограничена для выполнения неотложных работ", – говорится в сообщении.

С 08.30 до 17.30 без света будут ул. Крайняя, 2-12 (чет), 1-А, 3-9 (нечет), ул. Восточная, 18-А, 2/1, 2, ул. Тульская, 15-Б.

С 08.00 до 16.00 временно подачу электроэнергии остановят на улицах Адмирала Октябрьского, 9-13 (нечет) и Очаковцев, 36-38 (чет).

На час-полтора с 09.00 до 17.00 без электричества будут СНТ "Вагонник", 60-А,12-44 (чет), 50/5, 1-37 (нечет) и СНТ "Статистик-2", 50, 218.

Также отключение света коснется нескольких домов в СНТ "Рябинушка", на улицах Карла Либкнехта, Матвея Воронина, 2-я линия Бомбор, Героев Севастополя, Подольцева, Кронштадская, Закамчатская, Арсенальная, Могилевская, Модлинская, Черниговская, Астраханская.