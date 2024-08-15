Где в Севастополе в четверг не будет света: список адресов

Временное отключение электричества пройдет по ряду адресов Севастополя в четверг. Об этом передает "Севастопольэнерго".

"Подача электроэнергии временно будет ограничена для выполнения неотложных работ", – предупреждают на предприятии.

С 09:00 до 15:00 электричества не будет по адресам: ул. Александра Маринеско 18, 27, ул. Тараса Шевченко 46-56, 52-Б, 54-А, 78-А, СНТ "Орхидея" 72-Б, 6, 12, 18, 44, 68, 74, 7-9, 38, 771, пер. 2-й Орхидейный, 12, ул. Орхидейная, 72-В, 44-Б, 72-Б, 72-74, пер. 3-й Орхидейный, 18.

С 09:00 до 15:00 без света останутся несколько домов в селе Родниковое на улицах: Куликова 1, 1-А, 5-А, Менгирская 10, Скитальцев, 69.

С 09:00 до 17:00 на час-полтора подача электроэнергии будет ограничена на Лабораторном шоссе 124, также электричества не будет на улицах: Драчука 2-18, 1-13, 29, Волжская 2, 6, Оранжерейная 2-14, 1164, 1-21, Цветочная 2-10, 1-11, Цыганкова 2-20, 1-21, Южная 1-25, Кавказская 12-14, 13, Каспийская 74-76, Артиллеристов 2-44, 1-59, Танкистов 48, 47-А, 5-7, Донская 4, 26.

Временно света не будет и по адресам: ул. Колодкина 30-А, 22-А, 2-14, 22-24, 3, 7, 11- 35, 759, 859, пр-д. Каспийский 80, ул. Еловая 2-А, 2-Б, 8, 3-9, ул. Лесоводов 2-10, 11/8, 5, ул. Подлесная 1-27, ул. Дубравная 24, 26, 11, 19-Д, 19, ул. Сельская 26-А, 8-Б, 20, 26-28, 36-40, 15-А, 11/8, 13-А.