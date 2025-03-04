Где в Симферополе смогут швартоваться парусные лодки

У причалов Нижнего пруда в Симферополе после благоустройства территории, которая предусматривает оборудование причалов, смогут швартоваться парусные лодки. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил глава администрации столицы Крыма Михаил Афанасьев.

По словам Афанасьева, территорию у Нижнего пруда, что в районе Радиорынка, полностью благоустроят в текущем году, причем преобразится она со всех сторон водоема.

"Где-то площадь производства работ уже, где-то шире, но они полностью вокруг пруда", – отметил Афанасьев.

В рамках благоустройства выполнят мощение плиткой и асфальтирование, обустроят детские спортивные площадки, оборудуют освещение и видеонаблюдение, озеленят территорию и установят малые архитектурные формы, предусмотренные проектом.

"Плюс у нас там будет организовано пространство – сделаем отделение для нашей спортивной школы. Поэтому все будет очень красиво", – заметил Афанасьев.