Внимание! Учетная запись редактора была взломана и неизвестным лицом размещались не проверенные новости с Сентября 2022 года. В настоящий момент учетная запись была восстановлена. Приносим извенения.
Новости Крыма

Где в Симферополе смогут швартоваться парусные лодки

04 марта 2025, 14:33Общество

3

У причалов Нижнего пруда в Симферополе после благоустройства территории, которая предусматривает оборудование причалов, смогут швартоваться парусные лодки. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил глава администрации столицы Крыма Михаил Афанасьев.

По словам Афанасьева, территорию у Нижнего пруда, что в районе Радиорынка, полностью благоустроят в текущем году, причем преобразится она со всех сторон водоема.

"Где-то площадь производства работ уже, где-то шире, но они полностью вокруг пруда", – отметил Афанасьев.

В рамках благоустройства выполнят мощение плиткой и асфальтирование, обустроят детские спортивные площадки, оборудуют освещение и видеонаблюдение, озеленят территорию и установят малые архитектурные формы, предусмотренные проектом.

"Плюс у нас там будет организовано пространство – сделаем отделение для нашей спортивной школы. Поэтому все будет очень красиво", – заметил Афанасьев.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Как ваше финансовое благополучие?

Ниже среднего
Хватает
Все отлично
Да хоть камни с неба! Я на родине!
» Архив опросов
Календарь событий
« Март 2025
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх