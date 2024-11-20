Где в Симферополе строят детские сады

Детские сады в Центральном и Железнодорожном районах Симферополя заполнены на 100%, а в других районах города фиксируется недобор детей в группах. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила заместитель главы администрации крымской столицы – начальник управления образования Татьяна Сухина.

"Есть более 1000 свободных мест", – отметила она.

Причина тому – нежелание родителей отдавать детей в те дошкольные учреждения, которые находятся не в шаговой доступности, считает Сухина.

"Жители хотят, чтобы детский сад находился рядом с подъездом. Но не все так просто, потому что центральная часть города в свое время была активно застроена, и земельных участков свободных нет. Но есть транспортная доступность в Симферополе, чтобы определить ребенка в дошкольное учреждение", – прокомментировала глава управления.