Гений "райского места": ко дню рождения Михаила Пуговкина

"Знаешь, я больше не выйду из кина! Знаешь, я люблю киноактера Пуговкина!" – слова из песни группы "Полтергейст" поначалу кажутся шутливыми.

Заявленный в композиции незатейливый сюжет тем не менее цепляет: девушка влюбляется в экранного Пуговкина, да так, что киномир, создаваемый актером, становится ей ближе и дороже окружающего. Удивительно? Отнюдь. Удивляет как раз другое: как в век симуляций и симулякров не влюбиться в веселого живого человека, каждое появление которого на экране – это настоящее чудо?! В день рождения светлого и веселого человека, выдающегося актера, "короля комедии" Михаила Пуговкина РИА Новости Крым предлагает вспомнить, каким он был и что связывало его с нашим солнечным полуостровом.