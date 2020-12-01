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Гидрометцентр опубликовал данные о состоянии рек и водохранилищ Крыма

Гидрометцентр опубликовал данные о состоянии рек и водохранилищ Крыма

01 декабря 2020, 14:20Общество

Из-за засушливой погоды в ноябре продолжилось обмеление рек в Крыму и Севастополе и сокращение запасов в водохранилищах полуострова. Об этом говорят данные мониторинга крымского гидрометцентра. "В ноябре на территории Крыма преобладал антициклональный тип погоды, поэтому было сухо… Длительная засуха и отсутствие стокообразующих осадков способствовали дальнейшему истощению водности рек, на которых сохранялся режим глубокой осенней межени", – сказано в сообщении. По данным метеорологов, в Крымских горах выпало незначительное для этого времени года количество осадков: на Ай-Петри – 35,2 мм (54% нормы), на Ангарском перевале – 25,9 мм (41% нормы). В верховьях рек Альма, Черная и в большинстве селевых рек округов Алушты, Судака и Феодосии сохранялось пересыхание. По сведениям на 30 ноября, пересыхание русла реки Кача у села Суворово продолжается 99 дней, верховья реки Альма выше Партизанского водохранилища – 120 дней, верховья реки Черная выше Чернореченского водохранилища – 111 дней.

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