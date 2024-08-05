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Новости Крыма

Глава администрации Бахчисарайского района ушла в отставку

Сегодня, 10:10Общество

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Глава администрации Бахчисарайского района Людмила Пучкова покинула свой пост. Об этом информирует пресс-служба администрации.

"На 71 сессии Бахчисарайского районного совета было принято решение о досрочном прекращении полномочий Людмилы Пучковой в должности главы администрации Бахчисарайского района", – говорится в сообщении.

Людмила Пучкова поблагодарила главу муниципального образования Ольгу Урайкину, депутатов районного совета и всю администрацию за совместную работу. Исполнять обязанности главы администрации будет первый заместитель Анжелика Ястребова.

Людмила Пучкова возглавляла районную администрацию с 1 ноября 2019 года.

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