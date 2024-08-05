Новости Крыма Глава администрации Бахчисарайского района ушла в отставку

Глава администрации Бахчисарайского района Людмила Пучкова покинула свой пост. Об этом информирует пресс-служба администрации. "На 71 сессии Бахчисарайского районного совета было принято решение о досрочном прекращении полномочий Людмилы Пучковой в должности главы администрации Бахчисарайского района", – говорится в сообщении. Людмила Пучкова поблагодарила главу муниципального образования Ольгу Урайкину, депутатов районного совета и всю администрацию за совместную работу. Исполнять обязанности главы администрации будет первый заместитель Анжелика Ястребова. Людмила Пучкова возглавляла районную администрацию с 1 ноября 2019 года. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

