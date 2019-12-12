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Глава Севастополя рассказывал школьникам, как "Конституция вернула крымчан в Россию"

Глава Севастополя рассказывал школьникам, как "Конституция вернула крымчан в Россию"

12 декабря 2019, 22:20Новости

По случаю празднования Дня российской Конституции подконтрольные России власти Севастополя раздавали местным школьникам 12 декабря российские паспорта. При этом губернатор рассказывал детям о роли российской Конституции в жизни крымчан и севастопольцев после аннексии полуострова.

"Двадцати юным севастопольцам, достигшим 14-летия, вручили паспорта. В торжественной церемонии принял участие врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев", – говорится в сообщении.

На церемонии вручения у Мемориала героической обороны Севастополя 1941 – 1942 годов Развожаев сказал, что "Конституция позволила в 2014 году севастопольцам вернуться в Россию".

"Конституция, благодаря ее демократическим принципам позволила в 2014 году севастопольцам на совершенно законных и демократических основаниях вернуться в Россию и стать частью нашего государства. Теперь Севастополь навсегда вписан в главный закон нашей страны", – цитирует Развожаева его пресс-служба.

После аннексии Крыма Россией на полуострове праздники часто сопровождаются раздачей российских паспортов подросткам. Так, очередную праздничную раздачу российских паспортов детям в Севастополе приурочили ко Дню России 12 июня.

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