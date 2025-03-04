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Новости Крыма

Глава Симферополя оценил работу коммунальщиков в февральские снегопады

04 марта 2025, 14:35Общество

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Несмотря на выпадение аномального количества снега в конце февраля, коммунальные службы Симферополя в целом сработали хорошо, и критических ситуаций не было. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил глава администрации столицы Крыма Михаил Афанасьев.

По словам Афанасьева, в крымской столице регулярно возникают ситуации, которые испытывают коммунальщиков на прочность. Но городские службы готовы ко всему, заверил глава города.

"Столица готова к любым погодным условиям… Вот было аномальное количество снега. Были моменты, которые в том числе затрудняли движение транспорта. Но все это непродолжительное время. Поэтому в целом, я считаю, что коммунальные службы города справились на достаточно хорошем уровне. Критических ситуаций откровенно не было", – сказала Афанасьев.

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