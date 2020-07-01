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Глава СНБО Украины назвал условия подачи днепровской воды в Крым

Глава СНБО Украины назвал условия подачи днепровской воды в Крым

Сегодня, 10:40Новости

Население Крыма, в отличие от промышленных предприятий, на данный момент полностью обеспечено водой. Об этом сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

По словам секретаря СНБО, у Украины "нет морального права" возобновлять подачу воды в Крым, находящийся под контролем РФ.

Ранее Данилов рассказал, что на заседаниях СНБО не поднимался вопрос о "возобновлении поставок воды в Крым в обмен на прекращение огня в Донбассе". Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что официальный Киев не будет подавать воду в Крым даже в обмен на содержащихся на полуострове украинских заключенных. По его словам, "люди должны обмениваться на людей, а политические и экономические договоренности должны идти отдельно".

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