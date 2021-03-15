Глава Ставрополья распустил правительство после ареста своего зама

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров отправил правительство региона в отставку после того, как в по подозрению в коррупции был задержан вице-губернатор Александр Золотарев.

"В пятницу по подозрению в совершении коррупционных нарушений был задержан заместитель председателя правительства края. Считаю, что ситуация экстраординарная и требует решительных действий… Сегодня утром на рабочей планерке я отправил правительство края в отставку. Все пока продолжают работать с приставками и.о.", – сообщил Владимиров на своей странице в Instagram.

По словам руководителя региона, решение о том, кто войдет в новый состав краевого кабмина, будет приниматься только после проведения антикоррупционной проверки в отношении каждой кандидатуры.