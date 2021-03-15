Новости Крыма

Глава Ставрополья распустил правительство после ареста своего зама

15 марта 2021, 10:53Политика

3

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров отправил правительство региона в отставку после того, как в по подозрению в коррупции был задержан вице-губернатор Александр Золотарев.

"В пятницу по подозрению в совершении коррупционных нарушений был задержан заместитель председателя правительства края. Считаю, что ситуация экстраординарная и требует решительных действий… Сегодня утром на рабочей планерке я отправил правительство края в отставку. Все пока продолжают работать с приставками и.о.", – сообщил Владимиров на своей странице в Instagram.

По словам руководителя региона, решение о том, кто войдет в новый состав краевого кабмина, будет приниматься только после проведения антикоррупционной проверки в отношении каждой кандидатуры.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Считаете ли вы праздником годовщину "крымской весны"?

Да, это очень значимая для Крыма дата!
Считаю праздником, но не важнее других
Нет, но лишний выходной не помешает
Считаю эту дату черным днем для Крыма
Затрудняюсь ответить
А что такое "крымская весна"?
» Архив опросов
Календарь событий
« Март 2021
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх