Глобальные ценности: в Севастополе стартовал международный кинофорум

В севастопольском центре культуры и искусств открылся Международный кинофорум "Глобальные ценности – 2021". Для участия в нем с разных концов света съехались молодые режиссеры – авторы фильмов-победителей 40-го международного кинофестиваля ВГИК. Многие из них впервые в России и охотно поделились с корреспондентом РИА Новости Крым свежими впечатлениями и рассказали о своих картинах.

Фильм ливанца Пьера Музнера "Арабская ночь" получил специальный диплом студенческого жюри "За легкую подачу серьезной темы". По словам автора, прежде чем сделать что-то свое, он смотрел много разных картин, пока, наконец, не нашел то, что, по его мнению, достойно сегодня большего внимания. Пьер уверен, что картина найдет оклик у российского зрителя. "Я сделал этот фильм, обучаясь в центральной киношколе в Лондоне. Он о диалоге двух культур – Востока и Запада. По сюжету, молодой британский солдат уезжает на службу и встречается с ливанцем, и между ними возникает настоящая, крепкая дружба. Те, кто сталкивался хоть раз с проблемой культурных различий, они поймут сообщение и прочувствуют этот диалог двух культур и эту дружбу", – сообщил режиссер.