Гоцанюк раскритиковал цены на продукты и уборку улиц в Ялте

Председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк выехал с проверкой в Ялту, по итогам которой отметил неудовлетворительную уборку города и завышение цен на продукты. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

"Нет должного контроля за работой коммунальных служб, цены на социально значимые продукты питания не соблюдаются и требуют корректировки", – отметил председатель Совмина РК.

Гоцанюк уточнил, что сегодня, кроме мониторинга цен, совместно с коллегами они проверили, как налажена работа по саночистке городских территорий, покосу травы, соблюдению расписания общественного транспорта.