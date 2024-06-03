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Новости Крыма

Гоцанюк раскритиковал цены на продукты и уборку улиц в Ялте

Сегодня, 12:03Общество

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Председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк выехал с проверкой в Ялту, по итогам которой отметил неудовлетворительную уборку города и завышение цен на продукты. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

"Нет должного контроля за работой коммунальных служб, цены на социально значимые продукты питания не соблюдаются и требуют корректировки", – отметил председатель Совмина РК.

Гоцанюк уточнил, что сегодня, кроме мониторинга цен, совместно с коллегами они проверили, как налажена работа по саночистке городских территорий, покосу травы, соблюдению расписания общественного транспорта.

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