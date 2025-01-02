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Новости Крыма

Год семьи: сколько брачных союзов и детей появилось в 2024 году в Крыму

02 января 2025, 14:01Общество

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Ушедший високосный год был богатым на бракосочетания, также в 2024-м было зарегистрировано большое количество родившихся двоен. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила завотделом ЗАГС Симферополя Елена Сливянчук.

Сколько человек вступили в брак

"В Крыму за 11 месяцев 2024 года было зарегистрировано более 11 тысяч новых семейных союзов. Если говорить о цифрах по Симферополю, то здесь за 11 месяцев было зарегистрировано 2653 семьи", – сказала Славинчук, назвав цифру большой.

Помимо большого числа бракосочетаний была проведена большая общественная работа по проведению торжественных мероприятий, не только свадеб, но и юбилейных церемоний, имянаречений, также загсы проводили дни открытых дверей.

Есть пары, которые хотят, чтобы их церемония бракосочетания отличалась от других, была запоминающейся. В последнее время популярны стилизованные свадьбы, люди их проводят в национальных костюмах. В этом году было несколько регистраций на крымско-татарском языке, а также регистрации в русской традиции – с рушниками, караваем и благословением родителей. Также были стилизованные свадьбы – в гангстерском и рыцарском стилях, рассказала Славинчук.

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