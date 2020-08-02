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Годовщина ГКЧП: был ли у путчистов шанс победить

Годовщина ГКЧП: был ли у путчистов шанс победить

Сегодня, 13:39Новости

Организаторы августовского путча 1991 года искренне пытались сохранить Советский Союз, но проиграли в силу отсутствия стратегии и осознания ответственности, которую они на себя берут. Такое мнение сообщил кандидат исторических наук, политолог Андрей Никифоров в эфире радио "Спутник в Крыму", посвященном 29-й годовщине создания Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП).

"Лидеры ГКЧП были чиновниками высшего государственного ранга, которые прекрасно видели, осознавали и имели информацию о том, как уничтожается Советский Союз. Мы, простые смертные, этого не могли видеть в таком объеме, как они. Бороться за власть им особого смысла не было, разве что только за то, чтобы эта власть была более эффективна и реальна. Они действовали в режиме самосохранения даже не себя, а того государства", – сообщает Никифоров. Эксперт отметил, что до августовского путча распад СССР происходил в более медленном режиме, но после поражения ГКЧП этот процесс пошел стремительно и стал необратимым.

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