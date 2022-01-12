Голикова назвала количество заразившихся "омикроном" в России

Количество выявленных случаев заражения омикрон-штаммом в России выросло до 698. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента России с членами правительства.

Ранее было известно о 305 подтвержденных случаев.

"Сейчас уже у нас выявлено и мы видим в системе 698 случаев. Большая часть этих случаев приходится на московский регион, и мы понимаем, что, скорее всего, столичный регион, как уже, к сожалению, эта негативная традиция сложилась, примет на себя первый удар распространения нового штамма", – сообщила Голикова.

Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Южной Африке в ноябре. На экстренном заседании ВОЗ признала, что новая мутация, названная "омикрон", вызывает озабоченность специалистов и нуждается в оперативном изучении. На фоне этого ряд стран ввели запрет на въезд из части африканских государств. В России омикрон-штамм COVID-19 впервые был выявлен в начале декабря, его обнаружили у двух россиян, вернувшихся из ЮАР. После выявленных случаев глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что скорость распространения "омикрона" оказалась значительно выше, чем у других штаммов коронавируса.