Новости Крыма Гололед и туман: прогноз погоды в Крыму в четверг

Гололед и туман: прогноз погоды в Крыму в четверг В четверг Крым окажется во власти холодного антициклона. Об этом информирует региональный гидрометцентр. По данным синоптиков, ночью и утром в степных, предгорных районах и в горах ожидается туман, слабый гололед. Минимальная температура воздуха -3…+2; максимальная +2…+7, на южном побережье до +11. В четверг ветер переменных направлений 0-5 м/с. В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью и утром местами морось, туман, слабый гололед; днем без осадков. Ветер переменных направлений 0-5 м/с. Температура воздуха ночью около 0, днем +3…+5. В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4, днем +6…+8. На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер переменных направлений 0-5 м/с. Температура воздуха днем +9…+11. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

