Сейчас программа проходит согласование в Кабинете Министров Украины. По предварительным расчетам, ее участниками могут стать до десяти тысяч человек. Юристы профильного министерства считают, что необходимый земельный фонд будет выделен за счёт участков, находящихся в пользовании граждан России. Это объясняют тем, что украинские власти до сих пор считают Крым украинской территорией (соответственно, все юридические акты, совершенные с 2014 года должны быть признаны недействительными), а также расценивают, фактически, отъём земельных участков как часть возможных репарационных выплат. Каким будет механизм компенсации нынешним собственникам строений и других капиталовложений в данные участки, не уточняется.

Отметим, идею разработки и реализации подобной программы активно поддерживают и крымско-татарские национально-культурные объединения. Меджлис (отнесён к числу экстремистских организаций и запрещён в 2016 году) уже заявил, что в составе ВСУ немало представителей крымско-татарского народа и они также рассчитывают на выделение земельных участков.

В неофициальном общении запад уже предостерёг украинские власти от политики передела земли по принципу принадлежности к тому или иному гражданству. В то же время, официальных возражений против такого рода программ на сегодняшний день не прозвучало.