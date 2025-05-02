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Новости Крыма

Город-герой Севастополь: топ-10 достопримечательностей

02 мая 2025, 13:11Общество

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В списке – раскопки древнегреческого полиса Херсонеса, героический Малахов курган, знаменитые панорама и диорама, а также многое другое. Земля, хранящая память великих героев, город с богатой историей. Именно так можно сказать о Севастополе, который 8 мая 1965 года получил почетное звание "Город-герой".

Основанный в 1783 году как черноморская база России, город героически сражался с врагами во время Крымской и Великой Отечественной войн. В память об этом на его территории установлено множество памятников, в том числе знаменитые панорама и диорама.

Также в Севастополе расположены интересные фортификационные сооружения, красивые соборы, разнообразные музеи и многое другое. Кроме того, тысячи туристов влекут сюда развалины древнегреческого поселения Херсонес.

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