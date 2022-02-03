Города и села Крыма без воды: адреса отключенных абонентов

Аварийно-восстановительные работы проходят во вторник на сетях, в связи с чем в Симферополе, Джанкое и ряде муниципалитетов Крыма ограничено водоснабжение. Об этом информирует пресс-служба предприятия "Вода Крыма".
Симферополь
· улица Альпинистов;
· улица Туристов;
· переулок Альпинистов
· улица и переулок Проводников;
· улица Ухтомского;
· улица Западная;
· улица Москалева;
· переулок Крутой, а также прилегающие улицы и переулки;
· улица Озенбаш;
· улица Каралез;
· улица Астраханская;
· улица Бахчисарайская и прилегающие улицы;
· улица Кирпичная;
· улица Сосновая;
· улица Земляничная;
· улица Арендная;
· улица Лунная.