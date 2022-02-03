Новости Крыма Города и села Крыма без воды: адреса отключенных абонентов

Аварийно-восстановительные работы проходят во вторник на сетях, в связи с чем в Симферополе, Джанкое и ряде муниципалитетов Крыма ограничено водоснабжение. Об этом информирует пресс-служба предприятия "Вода Крыма". Симферополь · улица Альпинистов; · улица Туристов; · переулок Альпинистов · улица и переулок Проводников; · улица Ухтомского; · улица Западная; · улица Москалева; · переулок Крутой, а также прилегающие улицы и переулки; · улица Озенбаш; · улица Каралез; · улица Астраханская; · улица Бахчисарайская и прилегающие улицы; · улица Кирпичная; · улица Сосновая; · улица Земляничная; · улица Арендная; · улица Лунная. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

