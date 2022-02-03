Новости Крыма

Города и села Крыма без воды: адреса отключенных абонентов

Сегодня, 11:52Общество

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Аварийно-восстановительные работы проходят во вторник на сетях, в связи с чем в Симферополе, Джанкое и ряде муниципалитетов Крыма ограничено водоснабжение. Об этом информирует пресс-служба предприятия "Вода Крыма".

Симферополь

· улица Альпинистов;

· улица Туристов;

· переулок Альпинистов

· улица и переулок Проводников;

· улица Ухтомского;

· улица Западная;

· улица Москалева;

· переулок Крутой, а также прилегающие улицы и переулки;

· улица Озенбаш;

· улица Каралез;

· улица Астраханская;

· улица Бахчисарайская и прилегающие улицы;

· улица Кирпичная;

· улица Сосновая;

· улица Земляничная;

· улица Арендная;

· улица Лунная.

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