Горожане жалуются на недостаток баков на улицах Симферополя

Жители Симферополя просят установить на улицах города дополнительные баки для воды. Об этом на оперативно-хозяйственном совещании в горадминистрации рассказала глава администрации Елена Проценко.

"В единую городскую диспетчерскую службу (ЕГДС) поступают обращения горожан об установки дополнительных емкостей, – сообщила Проценко. – Эти обращения прорабатываются, в ближайшее время будет принято решение по установке".

Она отметила , что симферопольцы также просят изменить местоположение некоторых емкостей для удобства. Кроме того, после повреждения нескольких уличных баков неизвестными, силами МВД организовано патрулирование в городских кварталах.